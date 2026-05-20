Mayville Engineering recule après une vente d'actions de 87 millions de dollars

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20 mai - ** Les actions de Mayville Engineering ( MEC.N ), société spécialisée dans les solutions industrielles, ont chuté de 10,8 % à 21 dollars lors des échanges avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 87 millions de dollars

** L'action MEC est en passe d'enregistrer une septième séance consécutive de baisse, si les pertes se confirment

** MEC, basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, a annoncé mardi soir une émission de 4,35 millions d'actions à 20 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 15,1 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa ligne de crédit renouvelable, financer ses dépenses d'investissement, son fonds de roulement et d'autres besoins

** Elle a indiqué qu'une partie des montants de la ligne de crédit devant être remboursés avait été empruntée pour finaliser l'acquisition d'Accu-fab, achevée en juillet 2025

** William Blair et Craig-Hallum sont les chefs de file de l'offre

** MEC compte environ 20,5 millions d'actions en circulation

** À la clôture de mardi, l'action affichait une hausse de 26 % depuis le début de l'année, dont une progression de 31 % depuis le début du trimestre

** 2 analystes attribuent à l'action la note “achat fort”, 3 la note “achat”; le cours cible médian est de 31 $, selon les données de LSEG