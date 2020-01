Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maya Atig nommée directrice générale de la FBF Reuters • 30/01/2020 à 15:41









PARIS, 30 janvier (Reuters) - Maya Atig a été nommée directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) et de l'Association française des banques (AFB), annonce la FBF jeudi dans un communiqué. Diplômée de l'Ena en 2000, Maya Atig a travaillé jusqu'en 2016 à la direction générale du Trésor avant de prendre le poste de directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit agricole. Elle prendra ses fonctions le 30 mars. Créée en 2001, la FBF représente les 340 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

