Maxximum SA renforce son engagement envers Llama Group SA à travers un financement structuré

Llama Group SA annonce la mise en place d’un mécanisme de financement structuré par son actionnaire principal, Maxximum SA, destiné à soutenir son développement stratégique dans les mois à venir.



Dans le cadre de ce dispositif, Maxximum SA, qui détient actuellement 5.307.818 actions représentant 39,27 % du capital social de Llama Group SA et 56,39 % des droits de vote, prévoit de céder, au cours de l’année 2025, un maximum de 1.307.818 actions Llama Group qu’elle détient. Le produit net de chacune de ces ventes sera ensuite, à hauteur de 90 %, immédiatement après chaque vente mis à disposition de Llama Group SA sous forme de prêt, afin de financer le développement de la société. Les 10 % restants seront utilisés pour couvrir les frais liés à la mise en œuvre de l’opération.



La créance de Maxximum SA sur Llama Group SA découlant de ce prêt fera l’objet, dans un second temps mais en tout cas au plus tard le 31 décembre 2025, d’un apport au capital de Llama Group SA, sur la base du prix moyen pondéré par les volumes des ventes réalisées diminué de 3 %, ce qui permet de prendre en compte les frais liés à l’opération, y compris les intérêts attachés au prêt consenti par Maxximum SA.



L’opération a été pensée pour préserver la stabilité du marché et limiter au maximum l’impact sur le cours de l’action.