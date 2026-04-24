MaxLinear progresse après être repassé dans le vert au premier trimestre et avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** ** L'action du fabricant américain de puces MaxLinear MXL.O bondit de 36 % à 46,65 $ avant l'ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 43 % en glissement annuel pour atteindre 137,19 millions de dollars, dépassant les estimations de 135 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du premier trimestre s'établit à 22 cents, après une perte de 5 cents il y a un an, et dépasse les estimations de 18 cents

** Le chiffre d'affaires du secteur des infrastructures a augmenté de 136 % en glissement annuel au premier trimestre, porté par la montée en puissance de la production et la demande en centres de données optiques de la part des clients hyperscalers

** La recommandation moyenne de 11 analystes est “conserver”; le cours cible médian est de 27,75 $ - données compilées par LSEG

** Les sociétés comparables du secteur des semi-conducteurs bénéficient d'une recommandation moyenne “acheter”

** L'action se négocie à environ 35 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois

** Le titre a progressé de 96,5 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture