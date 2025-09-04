Maxim relève le niveau de Daré Bioscience en raison de l'extension de sa marge de manœuvre financière et de son lancement commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** La société de courtage Maxim fait passer la société de santé féminine Daré Bioscience DARE.O de "hold" à "buy" avec un objectif de prix de 8 dollars ** La société de courtage s'attend à une hausse de la levée de fonds de 17,6 millions de dollars de Daré en juillet 2025 par le biais du programme au marché et d'une subvention de 6 millions de dollars, affirmant que les fonds prolongent la piste jusqu'à 2H26

** La société de courtage considère le lancement initial du sildénafil topique comme un catalyseur à court terme et le lancement est prévu pour le quatrième trimestre de 2025

** Le sildénafil topique est une crème expérimentale utilisée pour traiter les troubles de l'excitation sexuelle chez la femme

** "Même si un financement supplémentaire sera probablement nécessaire, nous considérons le lancement à venir comme une étape importante qui améliore la visibilité et valide l'opportunité commerciale" - courtage

** En incluant les mouvements de la séance, l'action DARE a baissé de 33,3 % depuis le début de l'année