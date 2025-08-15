Mawson Infrastructure Group Inc devrait afficher une perte de 12 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mawson Infrastructure Group Inc MIGI.OQ MIGI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 novembre (estimés) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Sharon en Pennsylvanie devrait annoncer une augmentation de 11,2% de ses revenus à 13,7 millions de dollars contre 12,32 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Mawson Infrastructure Group Inc est une perte de 12 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs it services & consulting est également "Hold"

15 août - Ce résumé a été généré par la machine le 15 août à 11:00 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)