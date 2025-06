Maverix Securities se renforce à l’international avec l'ouverture d'un bureau à Paris

(AOF) - Maverix Securities AG a annoncé l’obtention de son agrément en France et l'ouverture d'un bureau à Paris, établissant Maverix Securities (Europe) SA comme son centre stratégique pour l'Union européenne. Fondée à Zurich et réglementée par la FINMA, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, Maverix est spécialisée dans les produits d'investissement structurés. En 2024, la société a émis plus de 200 produits financiers à travers sept structures de paiement différentes et a distribué plus de 2 milliards d'euros de produits structurés.

" Forte d'une base de capital solide et d'une rentabilité en constante amélioration, Maverix accélère désormais son expansion internationale ", souligne la société suisse. La création du bureau de Paris fait suite à de récents développements stratégiques, notamment une nouvelle présence à Lugano et un partenariat à Singapour.