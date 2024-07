Mauvaise météo, JO: le chiffre d'affaires de Pierre & Vacances baisse au 3e trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le chiffre d'affaires de Pierre et Vacances-Center Parcs a baissé de 1,7% à 421 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2023/2024 a annoncé mardi le groupe, qui pointe notamment des "effets calendaires défavorables", de "mauvaises conditions météorologiques" et un "effet pré-JO".

A 1,2 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de son exercice décalé, il reste toutefois en solide croissance (+4,9%) par rapport à la saison précédente, sauvé par le premier semestre (+9%).

Outre la météo maussade, le groupe reconnaît avoir souffert d'un "positionnement de jours fériés et de ponts moins favorable", d'une "conjoncture économique, politique et sociale tendue" et du "ralentissement des réservations en amont des Jeux olympiques", se félicitant, par la voix de son directeur général Franck Gervais cité dans un communiqué, que le retrait ne soit que "modéré" au troisième trimestre.

Pierre & Vacances espère par ailleurs bénéficier d'un meilleur été, les réservations montrant "une bonne dynamique de dernière minute", suffisant pour espérer un taux d'occupation similaire à l'été dernier.

Le groupe confirme sa prévision d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024 à 170 millions d'euros, en croissance significative par rapport à la précédente saison (137 millions d'euros).

Dans le détail, le chiffre d'affaires des parcs Center Parcs, qui comptent pour les deux tiers du total du groupe, sont en baisse au troisième trimestre (-4,9%), notamment pénalisé par des travaux de rénovation de certains cottages dans les villages de vacances de Sologne et de Normandie.

Si le nombre de nuits vendues dans les centres Center Parcs a assez peu baissé (-0,2%) sur un an, le prix moyen de vente par nuit pour un hébergement a bien davantage décru (-5,2%).

Le chiffre d'affaires des appart'hôtel Adagio est également en net retrait au troisième trimestre (-10,4%), plombé par "l'effet d'évitement de la région parisienne en amont des Jeux olympiques" et le "décalage calendaire de Pâques", estime le groupe.

Les centres de vacances sous la marque Pierre & Vacances, qui représentent autour de 18% des ventes du groupe, ont mieux résisté, le chiffre d'affaires croissant de 5,2% au troisième trimestre.