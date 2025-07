Maurel & Prom: vers un renforcement dans le bloc Sinu-9 information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce être parvenu à un accord pour l'acquisition d'une participation de 21% dans le bloc gazier Sinu-9 en Colombie, en complément de l'acquisition initiale de 40% auprès de NG Energy annoncée en février.



Le montant total que la compagnie pétrolière française devra verser pour les 21% supplémentaires se monte à 78,75 millions de dollars, sachant qu'un acompte de 2,95 millions a été versé et que le solde est dû à la finalisation.



La finalisation de ces transactions, prévue pour le troisième trimestre 2025, reste soumise à l'obtention des approbations réglementaires, ainsi qu'à la réalisation des autres conditions habituelles de clôture.



Situé dans le bassin gazier de Sinu San Jacinto, Sinu-9 couvre environ 1.260 km2. M&P collabore avec NG Energy depuis plusieurs mois pour préparer une campagne de six puits d'exploration et d'évaluation, dont le lancement est prévu dès octobre.





Valeurs associées MAUREL & PROM 5,0650 EUR Euronext Paris +3,24%