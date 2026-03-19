Maurel & Prom va se renforcer dans deux blocs en Angola
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:26
Sonangol E&P, opérateur des deux blocs, a décidé de participer à l'acquisition des intérêts d'Etu. M&P, Afentra et Sonangol acquerront donc conjointement les participations d'Etu à hauteur de 10% dans le bloc 3/05 et de 13,33% dans le bloc 3/05A au large de l'Angola.
En conséquence de la participation de Sonangol à la transaction, M&P a signé un nouvel accord de cession et d'acquisition ( share purchase agreement ) avec Etu en vue de l'acquisition d'une participation de 3,33% dans le bloc 3/05 et de 3,66% dans le bloc 3/05A.
Ce SPA prévoit un montant initial de 15 MUSD, sous réserve des ajustements usuels. Un complément de prix pouvant atteindre 7 MUSD pourrait être versé, en fonction notamment du prix du pétrole, des performances de production et du développement de découvertes existantes.
À l'issue de la finalisation de la transaction, qui reste soumise aux conditions usuelles, notamment l'approbation des autorités angolaises, M&P détiendra 23,33% du bloc 3/05 et 30,33% du bloc 3/05A. Le SPA précédemment signé avec Etu a été résilié.
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