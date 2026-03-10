Maurel & Prom : Save the date – Webcast Résultats annuels 2025

Save the date – Webcast Résultats annuels 2025
A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, M&P tiendra le jeudi 12 mars 2026 à 10h une conférence analystes/investisseurs via un webcast audio en français et en anglais, laquelle sera suivie d’une séance de questions/réponses.
Pour participer au webcast en direct ou accéder à l’enregistrement, veuillez cliquer sur le lien suivant :Webcast - Résultats Annuels 2025
Contacts
Maurel & Prom
Relations actionnaires/investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr
NewCap
Relations presse et investisseurs
Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53
maureletprom@newcap.eu
