Maurel & Prom satisfait de l'évolution au Venezuela
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 08:23
A ce jour non inclus dans la liste des entités couvertes par cette licence, M&P considère cette évolution comme une étape constructive et "demeure en dialogue actif avec les autorités compétentes, en vue d'obtenir une autorisation dès que possible".
Les opérations sur le champ d'Urdaneta Oeste, exploité par Petroregional del Lago (PRDL), dans lequel M&P Iberoamerica détient une participation de 40%, se poursuivent normalement, avec une production moyenne en janvier 2026 de 8 400 barils par jour en part M&P Iberoamerica.
"Les équipes sont prêtes à engager la prochaine phase de redéveloppement du champ dès que les conditions réglementaires et commerciales le permettront", affirme la compagnie pétrolière française.
Selon M&P, la récente réforme du cadre vénézuélien des hydrocarbures et des dispositions fiscales associées permettront un développement accéléré visant à maximiser la production, tout en renforçant l'autonomie opérationnelle et en soutenant l'investissement dans le secteur.
