Maurel & Prom - Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022





Robuste performance opérationnelle et profitabilité accrue dans un environnement de prix du brut soutenu

o Production en part M&P stable à 25 584 bep/j pour l’année 2022

o Chiffre d’affaires de 676 M$, en hausse de 35%, en ligne avec l’augmentation du prix de vente moyen de l’huile à 97,8 $/b contre 72,5 $/b en 2021

o EBITDA de 443 M$ et résultat net courant de 211 M$, en hausse respectivement de 58% et 50%



Forte génération de cash flow grâce au maintien de la discipline de coûts

o Dépenses d’exploitation et d’administration au plus bas depuis la mise en place du plan d’adaptation en 2020 ; plus de 100 M$ d’économies cumulées en trois ans

o Flux de trésorerie disponible de 198 M$ pour l’exercice (275 M$ hors M&A)