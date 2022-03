Maurel & Prom - Résultats annuels 2021

Résultats annuels 2021





• Performance financière en forte progression grâce au maintien de la discipline budgétaire dans un contexte économique favorable

o Chiffre d’affaires de 500 M$, en augmentation de 52% grâce à la hausse du prix de vente moyen de l’huile (72,5 $/b contre 40,1 $/b en 2020)

o Stricte discipline opérationnelle et financière avec des dépenses d’exploitation et d’administration maintenues à leur niveau de 2020

o Résultat net de 121 M$, à son plus haut niveau depuis 2011



• Forte génération de cash flow permettant un désendettement significatif

o Flux généré par les opérations de 280 M$, flux de trésorerie disponible de 108 M$ après paiement des 100 M$ relatifs à l’accord conclu avec la République Gabonaise

o Dette nette de 343 M$ à fin 2021, en baisse de 112 M$ par rapport à 2020