Maurel & Prom - Nomination d’un nouveau Directeur Technique

Etablissements Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070, « le Groupe », « M&P ») annonce ce jour la nomination de Jean-Philippe Hagry comme Directeur Technique (COO) du Groupe suite au départ à la retraite de Philippe Corlay. Jean-Philippe Hagry a pris ses fonctions au 1er janvier 2022 et a également rejoint le Comité de Direction de M&P.



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Philippe Corlay pour son implication sans faille depuis son arrivée chez M&P en 2003. Philippe a joué un rôle majeur dans le Groupe au cours de toutes ces années, avec en particulier le développement et la mise en production des champs de M’Boundi et Onal. Je suis par ailleurs ravi d’accueillir Jean-Philippe Hagry comme nouveau Directeur Technique. Je suis convaincu que ses qualités humaines, ses expériences internationales solides et diversifiées, comme sa très large expertise technique et commerciale apporteront beaucoup à M&P ».