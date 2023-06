Maurel & Prom négocie l'acquisition d'Assala

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

(AOF) - Maurel & Prom est en discussions avancées avec l'actionnaire d'Assala Energy Holdings Ltd concernant l'acquisition de l'intégralité des actions d'Assala. Assala est une entreprise pétrolière onshore active au Gabon dans la production, le transport et le stockage de brut, avec une production en quote-part d'environ 45 000 barils par jour en 2022. " Rien ne permet de garantir que les parties s'accorderont sur les termes définitifs de l'acquisition proposée, ni que cette acquisition proposée sera réalisée ", explique la société pétrolière française.

