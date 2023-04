Maurel & Prom - Informations concernant l'Assemblée générale mixte du 23 mai 2023

Les actionnaires de la société Établissements Maurel & Prom S.A. (la "Société") sont avisés qu'une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra, sur première convocation, le mardi 23 mai 2022, à 10 heures, 9 avenue Hoche, 75008 Paris, France.



Modalités de mise à disposition des documents préparatoires



Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 17 avril 2023 et contient l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale. Ce document ainsi que le rapport du Conseil d'administration y afférent peuvent être consultés sur le site Internet de la Société (www.maureletprom.fr, rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale 2023 »).



Les documents préparatoires à l’assemblée générale visés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse indiquée ci-dessus dans les délais prévus par la réglementation applicable. En outre, les documents préparatoires à l’Assemblée Générale visés aux articles L. 225-115, L. 225-116 et R. 225-83 du Code de commerce pourront être consultés, dans les délais prévus par la réglementation applicable, au siège social de la Société (51, rue d’Anjou, 75008 Paris).