Maurel & Prom : hausse conjuguée du chiffre d'affaires ( 17%) et de la production ( 4%) à neuf mois

Maurel & Prom indique ce matin que le chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois de 2026 s'établit à 574 millions de dollars, en augmentation de 17% sur un an. Sur cette période, la production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) s'élève à 39 126 bep/j (barils équivalents pétrole par jour), en hausse de 4% par rapport à la même période en 2025.

La production consolidée du Groupe en part M&P (hors Venezuela, non consolidé dans les ventes) s'établit à 30 568 bep/j, en augmentation de 3% par rapport aux neuf premiers mois de 2025, notamment grâce à une augmentation séquentielle de 10% entre le 2e et le 3e trimestre 2026.

La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 521 MUSD, en hausse de 32% par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

Les activités de services et le trading d'huile de tierces parties ont respectivement généré des revenus de 8 MUSD et 57 MUSD pour les neuf premiers mois de 2026. Le retraitement des décalages d'enlèvements, net de la réévaluation de la valeur des stocks, a eu un effet négatif de 11 MUSD.

Au 30 septembre 2026, l'opérateur pétrolier spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures affiche une position de trésorerie nette positive de 40 MUSD, avec une trésorerie disponible de 133 MUSD et une dette brute de 93 MUSD, composée de 63 MUSD de dette bancaire et de 30 MUSD de prêt d'actionnaire.

Cette position intègre notamment le versement, au cours du troisième trimestre, d'un dividende de 89 MUSD aux actionnaires ainsi que le paiement d'un dépôt de 50 MUSD dans le cadre de l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur.

Le 8 octobre 2026, le groupe a finalisé le refinancement de sa dette bancaire, portant le montant total de sa facilité bancaire à 465 MUSD, répartis entre une tranche de prêt à terme de 300 MUSD et une tranche de crédit renouvelable (RCF) de 165 MUSD. Ce refinancement permet d'étendre la maturité de la dette bancaire jusqu'en octobre 2031, avec une période de grâce d'un an, tout en bénéficiant de conditions avantageuses (SOFR 2,25% et SOFR 2,50% respectivement pour les tranches à terme et renouvelables). La maturité du prêt d'actionnaire de 27 MUSD a également été prolongée à six ans, jusqu'en octobre 2032.