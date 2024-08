Maurel & Prom : forte hausse des profits au premier semestre

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Olivier de Langavant, directeur général de Maurel & Prom, a déclaré : " Dans un environnement de prix stable depuis près d'un an, nous sommes parvenus à améliorer significativement nos indicateurs financiers grâce à l'augmentation de notre production. L'apport de la contribution du Venezuela commence également à se faire sentir. La position de trésorerie nette positive qui résulte de cette performance nous donne la possibilité d'envisager sereinement des opérations de croissance, tout en continuant à redistribuer de la valeur à nos actionnaires ".

Le flux de trésorerie généré par les opérations est ressorti à 139 millions de dollars et le flux de trésorerie disponible de 158 millions de dollars.

S'agissant du Venezuela, la société précise que la situation dans le pays est suivie avec attention, et que les opérations se poursuivent normalement.

(AOF) - Maurel & Prom a enregistré au premier semestre un résultat net, part du groupe, en progression de 91% à 101 millions de dollars. Dans le même temps, le résultat opérationnel a augmenté de 35% à 126 millions de dollars. L'Ebitda a progressé de 13% à 186 millions de dollars. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 412 millions de dollars, en progression de 38% sur un an. Il a bénéficié de la progression des prix et des volumes.

