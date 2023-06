Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maurel & Prom: en discussions pour acquérir Assala information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom (M&P) annonce au marché être en discussions avancées avec l'actionnaire d'Assala Energy Holdings concernant l'acquisition de l'intégralité des actions de cette entreprise pétrolière onshore active au Gabon.



Cette entreprise est présente à la fois dans la production ('upstream'), le transport et le stockage de brut ('midstream'), avec une production en quote-part d'environ 45.000 barils par jours en 2022.



Rien ne permet de garantir que les parties s'accorderont sur les termes définitifs de l'acquisition proposée, ni que celle-ci sera réalisée. M&P informera les actionnaires des progrès réalisés relativement à cette opération potentielle en temps utile.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +2.29%