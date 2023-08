Maurel & Prom : des résultats semestriels en forte baisse

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

La variation du besoin en fonds de roulement a eu un impact négatif de 40 millions de dollars sur la période, en raison notamment d'une augmentation des créances sur la SOGARA, société nationale de raffinage du Gabon, dont le montant au 30 juin 2023 s'établit à 24 millions de dollars. Un protocole d'accord a été signé avec la République Gabonaise en juillet 2023, qui prévoit d'apurer cette créance via un mécanisme d'imputation sur les coûts récupérables d'Ezanga sans perte économique.

(AOF) - Au premier semestre 2023, l'excédent brut d'exploitation (EBE) de Maurel & Prom s'établit à 164 millions de dollars en chute de 34%. Son résultat opérationnel s'établit à 93 millions de dollars en baisse de 54%. La société pétrolière affiche un résultat net du Groupe à 53 millions de dollars au premier semestre 2023 contre 138 millions de dollars au premier semestre 2022. Sur un an, il chute de 62%. Le résultat net courant, hors dépenses d'exploration notamment, s'établit quant à lui à 70 millions de dollars, baissant de 51%.

