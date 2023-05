Maurel & Prom - Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2023

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2023





L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom s’est tenue ce jour sous la présidence de Mr John Anis.



Résolutions



L’Assemblée générale mixte des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour et a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022.



L’Assemblée Générale a également approuvé le versement d’un dividende de 0,23€ (vingt-trois centimes d’euro) par action. Le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2023, la date de détachement est le 3 juillet 2023 et la date de référence le 4 juillet 2023.