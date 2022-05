Maurel & Prom - Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 17 mai 2022

Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 17 mai 2022



L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom s’est tenue ce jour sous la présidence de Mr John Anis.



Résolutions



L’Assemblée générale mixte des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour et a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021.



L’Assemblée Générale a également approuvé le versement d’un dividende de 0,14€ (quatorze centimes d’euro) par action. Le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2022, la date de détachement est le 1er juillet 2022 et la date de référence le 4 juillet 2022.



Composition du Conseil d’administration et de ses Comités



L’Assemblée générale a renouvelé les mandats d’administrateur de Mr John Anis et de Mr Harry Zen, et approuvé la nomination de Mr Marc Blaizot en qualité d’administrateur indépendant.



Ainsi, le Conseil d’administration de Maurel & Prom est composé de 8 membres dont 3 administrateurs indépendants*. Parmi ces 8 administrateurs, 4 sont des femmes représentant 50% des membres du Conseil.