Maurel & Prom: baisse de 27% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - Maurel & Prom annonce un chiffre d'affaires de 289 millions de dollars pour le premier semestre 2025, en baisse de 27% par rapport au second semestre 2024, avec notamment une production valorisée à 261 millions de dollars, en recul de 8%.



Toujours en rythme séquentiel, la production en part M&P au premier semestre a augmenté de 6% à 37.637 bep/j (barils équivalent pétrole par jour), tirée par ses activités en Angola (+8%), en Tanzanie (+9%) et au Venezuela (+18%).



La compagnie pétrolière revendique en outre une 'excellente situation financière permettant de concilier croissance et rémunérations des actionnaires', avec une position de trésorerie nette positive de 91 millions de dollars à fin juin.





Valeurs associées MAUREL & PROM 5,0500 EUR Euronext Paris -0,20%