Maurel & Prom - Activité T1 2022

Activité T1 2022



Production du Groupe en part M&P au T1 2022 : 25 646 bep/j

o En Tanzanie, poursuite des bonnes performances et nouveau record trimestriel de production de gaz avec 47,3 Mpc/j en part M&P

o Au Gabon, production d’huile de 14 222 b/j en part M&P sur le permis d’Ezanga, en baisse sensible à la suite de divers problèmes de puits et d’équipements, comme annoncé en mars lors de la présentation des résultats annuels 2021 ; amélioration progressive en cours grâce aux efforts de remédiation mis en place, avec une production revenue au-dessus de 15 200 b/j en part M&P à mi-avril