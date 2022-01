Maurel & Prom - Activité pour l'année 2021

Activité pour l’année 2021



Production du Groupe en part M&P en 2021 : 25 490 bep/j

• Production de 15 540 b/j en part M&P sur le permis d’Ezanga au Gabon, grâce notamment à une nette hausse au T4 2021 (16 668 b/j en part M&P, en augmentation de 10% par rapport au T3 2021) liée à la reprise du forage et des opérations sur puits à l’été

• En Tanzanie, production de gaz de 39,2 Mpc/j en part M&P, proche du record annuel de 2018 (40,0 Mpc/j)



Chiffre d’affaires de 500 M$ en 2021, en hausse de 52% par rapport à 2020

• Prix de vente moyen de l’huile de 72,5 $/b en 2021

• Impact positif significatif des deux enlèvements annoncés et réalisés au T4 2021 (46 M$ de retraitement des décalages d'enlèvements et réévaluation des stocks pour le trimestre)