Maurel & Prom - Activité 9 mois 2022

Activité 9 mois 2022





Production en part M&P pour les neuf premiers mois de 2022 : 25 359 bep/j

• Production de 14 308 b/j en part M&P sur le permis d’Ezanga au Gabon, avec une nette augmentation de 13% entre le deuxième trimestre (13 439 b/j en part M&P) et le troisième trimestre (15 253 b/j en part M&P), grâce à l’effet combiné de la normalisation de la situation d’export et aux opérations de forage et d’optimisation de la production

• Production en part M&P de 3 832 b/j en Angola et de 43,3 Mpc/j en Tanzanie pour les neuf premiers mois de 2022