Maurel & Prom - Acquisition en numéraire recommandée de Wentworth Resources Plc par Etablissements Maurel & Prom S.A.

Wentworth Resources plc (« Wentworth ») et Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P ») annoncent aujourd'hui qu'ils sont parvenus à un accord sur les termes d'une acquisition recommandée de la totalité du capital social émis et à émettre de Wentworth par M&P (l'« Acquisition »). Un communiqué en anglais (l'« Annonce 2.7 ») établi conformément à la Règle 2.7 du « City Code on Takeovers and Mergers » du Royaume-Uni (le « Code ») est publié simultanément au présent communiqué (le « Communiqué »).



• Selon les termes de l'Acquisition, qui sera soumise aux Conditions et certains autres termes figurant à l'Annexe 1 de l’Annonce 2.7 et à l'ensemble des termes et conditions qui figureront dans le « Scheme Document », les actionnaires de Wentworth auront le droit de recevoir : par Action Wentworth (Wentworth Share) : 32,5 pence sterling en numéraire