Maurel & Prom: acquisition de MPNU par Seplat Energy information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce que Seplat Energy, dont il est le premier actionnaire avec une participation de 20,46%, a finalisé l'acquisition auprès d'ExxonMobil, de MPNU, qui rassemble les activités offshore en eaux peu profondes d'ExxonMobil au Nigeria.



L'opération offre à Seplat Energy d'importantes opportunités de développement de sa croissance et de sa rentabilité, lui permettant d'augmente de 148% sa production et de 199% son EBITDA ajusté en proforma au premier semestre 2024.



La contrepartie en espèces versée à ExxonMobil à la clôture s'est élevée à 672 millions de dollars, entièrement financée par la trésorerie et les facilités de crédit disponibles de Seplat Energy qui 'conserve un bilan solide post acquisition'.





