Mauna Kea Technologies : ventes de produits et services en hausse de 37% au premier semestre

L'activité commerciale a enregistré une nette dynamique sur ses coeurs de métier, portée par l'expansion de ses ventes en Europe et dans le reste du monde, malgré un recul du chiffre d'affaires global lié à un effet de base comptable.

Le chiffre d'affaires issu des produits et services s'établit à 3,2 millions d'euros, en hausse de 37% par rapport au premier semestre 2025 (2,3 millions d'euros). Cette croissance a été portée par l'ensemble des segments.

Par zone géographique, l'Europe et le Reste du monde progressent fortement à 1,1 million d'euros (contre 0,3 million d'euros au premier semestre 2025), tirés par le déploiement de CellTolerance dans les intolérances alimentaires. Les ventes aux Etats-Unis restent stables à 2 millions d'euros, la nouvelle organisation commerciale étant en phase de montée en charge.

Le chiffre d'affaires total ressort à 3,2 millions d'euros (-13% par rapport aux 3,7 millions d'euros du premier semestre 2025). Cette baisse anticipée et sans impact sur la trésorerie s'explique par la fin programmée, fin 2025, de la reconnaissance étalée sur trois ans du paiement de licence de 9 millions d'euros reçu de Tasly en 2023.

Le coût des produits vendus augmente de 28% à 1,1 million d'euros, en ligne avec l'activité. La marge brute sur les produits et services s'améliore pour atteindre 65% (contre 63% un an plus tôt).

La perte opérationnelle s'établit à 4,2 millions d'euros, contre une perte de 3 millions d'euros un an plus tôt, qui intégrait 0,2 million d'euros de coûts non récurrents de procédure de sauvegarde, pénalisée par l'absence de revenus de licence ce semestre.

Le résultat financier s'améliore à -0,7 million d'euros, contre -0,9 million d'euros au premier semestre 2025, grâce à la restructuration de la dette finalisée en novembre 2025. La perte nette ressort ainsi quasi stable à 4,8 millions d'euros, contre 4,7 millions d'euros au premier semestre 2025.