Mauna Kea Technologies : Une année structurante

Publication des résultats 2023 et du CA T1 2024

Au terme de l’année 2021, Mauna Kea opérait un revirement stratégique consistant à passer d’un modèle de ventes directes (cher et peu efficace) à un modèle basé sur des partenariats. La publication des résultats 2023 de la société permet de constater l’avancée de cette nouvelle stratégie et son impact positif sur les fondamentaux. La top line progresse notamment de +40% pour atteindre 10,5 M€ soit son plus haut niveau depuis 2014. Par ailleurs, les marges connaissent également une évolution positive. La marge brute s’établit à 8,4 M€ (+54% vs 2022) et le résultat opérationnel atteint 1,2 M€ affichant une nette amélioration par rapport à l’année précédente (perte de -9,0 M€). Malgré une année 2023 réussie, Mauna Kea réalise un T1 2024 plus contrasté. Le CA s’établit à 1,7 M€, en net recul par rapport au T1 2023 (-60%). Cette baisse est principalement due à un effet de base exigeant lié aux 2,8 M€ encaissés dans le cadre des frais de licence payés par Tasly (vs 0,5 M€ encaissés au T1 2024).

Perspectives

L’exercice 2023 a été marqué par l’instauration de la JV en Chine avec Tasly et par l’entrée au capital de Telix . Par ailleurs, Mauna Kea dispose toujours de nombreux leviers de croissance dont les principaux sont 1/ la poursuite des programmes PPU, 2/ la diversité des applications médicales du Cellvizio , notamment avec les indications dans les intolérances alimentaires et 3/ les synergies apportées par la JV avec Tasly en Chine. Le management a guidé sur un chiffre d’affaires 2024e supérieur à 10 M€ avec notamment une croissance de +20% sur les ventes hors licences. Par conséquent, et au regard d’un premier trimestre contrasté (baisse des taux de remboursement par le CMS et effet de base exigeant) , nous ajustons notre estimation de CA 2024e à 10,7 M€ (vs 13,1 M€ précédemment). L’accord de restructuration du prêt obtenu avec la BEI devrait également permettre à Mauna Kea d’assurer le financement de ses opérations en 2024.