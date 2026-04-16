Mauna Kea Technologies : Très bonne entame

Publication du chiffre d’affaires T1 2026

Mauna Kea Technologies a publié hier soir son chiffre d’affaires du T1 2026, ressorti à 1,53 M€. Hors licences, les ventes ont progressé de +57% en publié et de +68% à taux de change constant (TCC), ce qui a confirmé la nette amélioration du profil commercial du groupe. En incluant les revenus de licence, la croissance est restée plus limitée, à +3% en publié et +10% à TCC, en raison de l’absence de contribution de Tasly, qui avait encore apporté 514 K€ au T1 2025.

Perspectives

Sur les perspectives, Mauna Kea affiche un pipeline commercial mieux orienté, toujours porté par les États-Unis mais avec un début d’élargissement à l’international. Outre-Atlantique, l’ouverture d’un nouveau centre de référence renforce la présence du groupe sur plusieurs indications, dont CellTolerance (IBS / intolérances alimentaires), les kystes pancréatiques et l’œsophage de Barrett. Dans le même temps, la signature de deux contrats PPU et le démarrage attendu de TaeWoong Medical USA sur l’indication du pancréas renforcent la visibilité commerciale à court terme. À l’international, les autorisations attendues en Suisse et au Royaume-Uni, ainsi que les discussions avec de nouveaux distributeurs, notamment au Moyen-Orient, laissent entrevoir de nouveaux débouchés, en particulier autour de Cellvizio et de CellTolerance. L’ensemble confirme, selon nous, un profil de croissance mieux soutenu pour la suite de l’exercice. Enfin, nous rappelons que l’horizon de trésorerie s’étend toujours jusqu’à mi 2027.

Concernant nos prévisions, nous maintenons notre estimation d’EBE (hors AGA) 2025e à -3,2 M€ traduisant une marge d’EBE hors AGA de -40,4% sur l’exercice. Après nos discussions avec le management, nous abaissons notre cible de CA 2026e à 8,3 M€ contre 9,3 M€ auparavant. En effet, même si la dynamique commerciale est mieux orientée en ce début d’année l’atteinte d’un CA de 9,3 M€ nous paraît trop ambitieuse à ce stade. Notre prévision d’EBE 2026 est mécaniquement abaissée à -3,2 M€ contre -1,9 M€ auparavant. Enfin, le management espère toujours atteindre la rentabilité en 2027.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.