Mauna Kea Technologies remporte le prix de la « Best New Technology Solution - Oncology » décerné par MedTech Breakthrough

Paris, Boston le 30 mai 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui avoir remporté le prix de la « Best New Technology Solution - Oncology » (Meilleure Solution Technologique en Oncologie) dans le cadre du 8ème programme annuel de récompenses MedTech Breakthrough. MedTech Breakthrough est une organisation indépendante d'intelligence économique qui reconnaît les meilleures entreprises, technologies et produits sur le marché mondial de la santé numérique et des technologies médicales. Le palmarès 2024 comprenait plus de 4 500 nominations provenant du monde entier.