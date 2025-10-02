Mauna Kea Technologies réduit sa perte opérationnelle courante

(AOF) - Au cours du premier semestre, Mauna Kea Technologies a vu son chiffre d’affaires reculer de 5 %, à 3,692 millions d’euros, tandis que la marge brute s’est affaissée de 4 %. Les investisseurs ont toutefois apprécié la réduction de la perte opérationnelle courante qui est passée de 3,493 à 2,371 millions d’euros, soit une baisse de 32 %. La perte nette a quant à elle très légèrement diminué à 4,669 millions d’euros.

Sur la seconde partie de l'année, la société dédiée aux dispositifs médicaux, notamment le Cellvizio, une plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, compte poursuivre sa dynamique de croissance aux États-Unis, accélérer son expansion à l'international, développer des partenariats stratégiques et améliorer son profil financier.

AOF - EN SAVOIR PLUS