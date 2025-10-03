 Aller au contenu principal
Mauna Kea Technologies : Réduction sensible des pertes au S1 2025
information fournie par EuroLand Corporate 03/10/2025 à 08:44

Publication des résultats semestriels 2025


Mauna Kea a publié cette semaine ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en légère baisse de 5% à 3,7 M€. Concernant la rentabilité, le groupe est parvenu à réduire ses pertes opérationnelles de -18% avec un ROP S1 2025 de -3,0 M€ (vs-3,7 M€ au S1 2024). Enfin, la bottom line est restée stable avec un RN de -4,7 M€.


Perspectives


Au second semestre 2025, la société entend renforcer sa croissance aux États-Unis, portée par l’adoption de Cellvizio dans les kystes pancréatiques et par l’essor de CellTolerance pour les intolérances alimentaires. L’expansion internationale doit s’accélérer avec le lancement en Australie et l’exploration de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Amérique latine. La société mise aussi sur l’évaluation en cours de Cellvizio par la HAS, susceptible d’ouvrir la voie à un remboursement en 2026, tout en poursuivant des partenariats stratégiques et un assainissement financier visant une rentabilité à horizon 2027. Enfin, l’issue des votes liés à l’abandon des créances ainsi que la potentielle levée de fonds par augmentation de capital seront des éléments déterminants pour l’avenir de la société.


De notre côté, nous abaissons notre prévision de chiffre d’affaires 2025e à 6,6 M€ (vs 10,1 M€ auparavant) afin de refléter les différents vents contraires que la société a rencontrés en 2025. Notre prévision de ROC 2025 est mécaniquement ajustée à -5,9 M€ (vs -4,1 M€ auparavant) en dépit des efforts associés à l’optimisation des coûts.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat mais abaissons notre objectif de cours à 0,50€ par action.


Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0847 EUR Euronext Paris +2,29%
