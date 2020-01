Mauna Kea Technologies reçoit l'autorisation de la FDA pour la commercialisation de la combinaison du Cellvizio® avec un marqueur fluorescent

Le système Cellvizio® 100 Series avec toutes les minisondes confocales est désormais autorisé à être utilisé avec la fluorescéine comme marqueur pour imager le flux sanguin dans la microvasculature et les capillaires



Paris and Boston, 27 janvier, 2020 - 18h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui avoir reçu une nouvelle autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la commercialisation du Cellvizio® 100 Series et toutes les minisondes confocales combinés avec un marqueur fluorescent, la fluorescéine, pour l'indication supplémentaire de la visualisation du flux sanguin. Il s'agit de la 17ème autorisation 510(k) reçue de la part de la FDA pour la plateforme Cellvizio®.



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à maunakea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.