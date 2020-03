Mauna Kea Technologies reçoit l'autorisation de la FDA et le marquage CE pour la commercialisation de sa plateforme Cellvizio® de nouvelle génération

La nouvelle plateforme Cellvizio® présente des améliorations significatives et permettra des innovations majeures



Paris and Boston, 3 mars, 2020 - 18h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE) annonce aujourd'hui avoir obtenu un accord 510(k) (K193416) aux États-Unis de la Food and Drug Administration (FDA) et le marquage CE de la plateforme d'endomicroscopie Cellvizio® de nouvelle génération, développée avec la nouvelle architecture système propriétaire de la société. Il s'agit de la 18ème autorisation 510(k) de la FDA américaine pour la plateforme Cellvizio® pCLE/nCLE.



