Mauna Kea Technologies publie un chiffre d’affaires de 10,5 M€ en 2023, en hausse de +42% par rapport à 2022

- Croissance record des ventes de PPU de +109% [1] au 4e trimestre 2023, +57% [1] sur l’année

- Partenariats avec Tasly et Telix en bonne voie

- Renforcement du pipeline de business développement



Paris et Boston, le 25 janvier 2024 – 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), publie aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité pour le 4e trimestre et l’année 2023 clos le 31 décembre 2023.



[1] Croissance à taux de change constant (TCC)