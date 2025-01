Mauna Kea Technologies publie son chiffre d’affaires pour l’année 2024 et fait le point sur son process stratégique

- Chiffre d'affaires annuel hors licences de 5,6 M€, en baisse de 9% sur un an sur fond de décalages de ventes de capital et de l’absence de revenus de la JV en Chine

- Deux banques d'affaires spécialisées, RM Global et Bucephale Finance, mandatées pour évaluer toutes les options stratégiques de la Société

- Volume de procédures PPU soutenu dans les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) vs. 2023 et en croissance de +48% vs. 2022 malgré l'impact temporaire de la baisse du remboursement par Medicare

- Pipeline de plus de 40 opportunités commerciales suite au lancement de CellTolerance® au 4ème trimestre 2024

- Suite à une réduction significative des charges d'exploitation, le Groupe anticipe une perte d'EBITDA comprise entre 4,7 M€ et 4,9 M€ en 2024

- Horizon de trésorerie estimé à début avril 2025, renforcé par la poursuite des mesures de réduction des coûts. Discussions en cours avec les actionnaires et les investisseurs pour étendre l’horizon



Paris et Boston, le 15 janvier 2025 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2024 et fait le point sur la revue des options stratégiques en cours.