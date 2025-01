Mauna Kea Technologies publie son calendrier financier 2025

Paris et Boston, le 14 janvier 2025 – 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), publie aujourd'hui son calendrier financier pour l’année 2025.



Évènements et dates* :

- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 : 15 janvier 2025

- Résultats financiers annuels 2024 : 24 avril 2025

- Assemblée Générale Annuelle : 5 juin 2025

- Résultats financiers semestriels 2025 : 2 octobre 2025



* Sous réserve de modification. Les communiqués sont publiés après clôture du marché.