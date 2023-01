Mauna Kea Technologies publie son calendrier financier 2023

Paris et Boston, 24 janvier, 2023 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), publie aujourd'hui son calendrier financier pour l’année 2023.



Événements et dates* :

Chiffre d’affaires 4ème trimestre et de l’exercice 2022 : 26 janvier 2023

Résultats financiers de l’exercice 2022 : 6 avril 2023

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023 : 20 avril 2023

Assemblée générale : 02 juin 2023

Chiffre d’affaires 2ème trimestre et 1er semestre 2023 : 20 juillet 2023

Résultats financiers semestriels 2023 : 28 septembre 2023

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2023 : 19 octobre 2023



* Sous réserve de modification. Les communiqués sont publiés après clôture du marché.



