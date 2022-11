Mauna Kea Technologies publie ses résultats financiers du premier semestre 2022

- Amélioration du taux de marge brute porté par un mix de ventes plus favorable et réduction de la perte d’exploitation

- Bonne activité commerciale suite au repositionnement stratégique et la réallocation des ressources

- Position de trésorerie au 30 juin 2022 à 5,3 M€



Paris et Boston, le 16 novembre 2022 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (FR0010609263 : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2022 clos le 30 juin 2022.



