Mauna Kea Technologies publie ses résultats du premier semestre 2023

- Forte croissance du chiffre d'affaires au premier semestre (+101%) et réduction significative de la perte opérationnelle courante (-78%)

- Résultat net positif bénéficiant de la contribution de la J.V. avec Tasly

- Démonstration continue de l'effet bénéfique de la stratégie sur les performances financières

- Développement de nouvelles opportunités de partenariats



Un webinaire se tiendra aujourd'hui à :

o 10h00 (heure de Paris) en français : https://app.livestorm.co/newcap-1/presentation-des-resultats-semestriels-2023-de-mauna-kea-technologies

o 14h00 (heure de Paris) en anglais : https://app.livestorm.co/newcap-1/mauna-kea-technologies-presentation-of-2023-half-year-results

La retransmission sera disponible sur le site web de Mauna Kea Technologies dans la section Investisseurs.





Paris et Boston, 28 septembre 2023 - 8h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration du 27 septembre 2023.



