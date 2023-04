Mauna Kea Technologies publie ses résultats annuels 2022

Ventes de l’année 2022 conformes aux attentes à 7,5 M€

Maintien d’un bon niveau de marge brute à 73% et réduction de la perte opérationnelle

Position de trésorerie au 31 décembre 2022 à 3,1 M€ avant réception en janvier 2023 d’un paiement de 6 M€ (6,5 M USD) de la Joint-Venture avec Tasly



Paris et Boston, le 6 avril 2023 – 17h45 CEST – Mauna Kea annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice 2022, clos le 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d’administration le 5 avril 2023.

Synthèse financière de l’exercice 2022 :

• Chiffre d'affaires total à 7 479 K€, en retrait de -3% par rapport à 2021. Les revenus de la JV seront reconnus à partir du T1 2023

• En dépit des problèmes d’approvisionnement et d’inflation, le taux de marge brute reste stable à 73%

• Réduction de la perte opérationnelle en 2022 de -26%, à 9 063 K€, reflétant la réorganisation de la Société initiée fin 2021

• Position de trésorerie à 3,1 M€ au 31 décembre 2022 et 9,1 M€ au 26 janvier 2023, suite à la réception du premier paiement de la JV avec Tasly