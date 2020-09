Les résultats financiers du 1er semestre 2020 sont principalement marqués par une réduction de 10% du total des dépenses d'exploitation (hors coût des ventes) et par une réduction de 17% de la perte nette par rapport à la même période de l'année précédente



Les ventes totales du troisième trimestre renouent avec la croissance et sont prévues en augmentation de 2 à 11% par rapport à l'année précédente ; les ventes aux États-Unis sont prévues en augmentation de 1% à 3%



Paris et Boston, le 22 septembre 2020 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers complets pour le premier semestre 2020, clos le 30 juin 2020, et son chiffre d'affaires préliminaire pour le troisième trimestre 2020. Compte tenu des incertitudes importantes dans ce contexte, liées au rythme de la reprise après la pandémie de COVID-19, la Société a choisi de donner une information spécifique sur l'évolution prévue du chiffre d'affaires du trimestre en cours.



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à maunakea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.