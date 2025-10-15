Mauna Kea Technologies : Hausse significative des revenus au T3

Publication du chiffre d’affaires T3
Cette semaine, Mauna Kea a publié un chiffre d‘affaires trimestriel en hausse de +16% (à taux de change constant et +11% en publié) à 1,9 M€. Dans l’ensemble, le trimestre a été marqué par une très bonne dynamique commerciale, en particulier aux États-Unis (+31% TCC). Sur les neuf premiers mois de l’année, la top line a progressé de +3% TCC à 5,6 M€ (+0% en données publiées).
Perspectives
Après un troisième trimestre encourageant sur le plan commercial, la validation commerciale reste au cœur des enjeux de Mauna Kea. D’un point de vue opérationnel les récents résultats cliniques convaincants liés au kyste du pancréas pourraient continuer de stimuler les ventes Outre Atlantique. En France, la Société pourrait bénéficier d’un relais de croissance supplémentaires avec un remboursement potentiel dans cette indication en 2026. En Europe l’indication IBS (Intolérances alimentaires) a permis d’ouvrir de nouveaux marchés notamment en Australie et en Autriche. Bien que le démarrage soit plus lent que prévu, l’indication constitue toujours un potentiel axe de croissance important.
De notre côté nous réhaussons notre objectif de CA 2025e à 7,6 M€ contre 6,6 M€ auparavant. Cela traduit une croissance flat sur l’exercice 2025 et un CA T4 2025 de 2,0 M€, en ligne avec le T3. Notre prévision d’EBE 2025e est aussi légèrement réhaussée à -5,0 M€ (vs -5,2 M€ auparavant).
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre objectif à Achat et notre objectif de cours à 0,50€ par action.
