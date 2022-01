Mauna Kea Technologies fait le point sur ses activités

Concentration des ressources de l'entreprise sur les applications cliniques à forte valeur ajoutée

Réduction significative des dépenses opérationnelles

Position de trésorerie améliorée avec une visibilité financière étendue jusqu'au quatrième trimestre 2023



Paris et Boston, 13 Janvier 2022 – 18h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale par laser à base de sondes et d'aiguilles (p/nCLE), annonce aujourd'hui un plan de réduction de ses dépenses approuvé par le Conseil d'administration. Ce plan permettra à la Société de concentrer ses ressources financières pour soutenir l’orientation stratégique visant à utiliser Cellvizio® comme l’outil clé d’aide à la caractérisation du cancer du poumon et pour les interventions chirurgicales guidées par imagerie moléculaire.