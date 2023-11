Mauna Kea Technologies et Telix Pharmaceuticals entendent renforcer leur partenariat dans le domaine de la chirurgie uro-oncologique

Telix Pharmaceuticals acquiert une participation de ~19% dans le capital de Mauna Kea Technologies suite à un investissement de 6 millions d'euros



MELBOURNE, Australie et PARIS, France - le 13 novembre 2023 – 7h00 CET - Telix Pharmaceuticals Limited (ASX : TLX, Telix) et Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT, Mauna Kea), annoncent aujourd'hui une expansion de l’Alliance IRiS (Imaging and Robotics in Surgery) par un investissement stratégique de 6 millions d'euros de Telix dans Mauna Kea Technologies pour développer de nouvelles solutions hybrides alliant des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en associant les agents de ciblage du cancer de Telix à la plateforme d'endomicroscopie chirurgicale Cellvizio® de Mauna Kea. L'investissement de Telix dans Mauna Kea renforcera encore davantage la création de techniques d'imagerie avancées pour la chirurgie minimalement invasive (laparoscopique et robotique), en mettant un accent spécifique sur l'oncologie urologique.



