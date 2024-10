Mauna Kea Technologies en croissance au 3e trimestre

(AOF) - Mauna Kea Technologies annonce une croissance des ventes de 15% 1,74 million d'euros au 3e trimestre 2024 grâce aux nouvelles ventes de systèmes aux États-Unis et en Europe. La medtech qui fabrique et commercialise Cellvizio, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 3,8 millions d'euros à fin juin, offrant une visibilité financière jusqu'à la fin du premier trimestre 2025. Elle est "par conséquent" "en recherche active de nouvelles solutions de financement afin d'étendre sa visibilité financière".

Le résultat opérationnel est en perte de 3,7 millions d'euros au premier semestre 2024, " compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires du groupe " sur un an, contre un résultat positif de 6,6 millions d'euros en 2023. Mauna Kea souligne que cela représente une amélioration de 25% par rapport à 2022, reflétant une politique de contrôle des coûts visant à abaisser le seuil de rentabilité. La perte nette s'élève à 4,7 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,8 millions d'euros en 2023.

Le groupe confirme son objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% en 2024, hors revenus de licences.

