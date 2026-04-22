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Mauna Kea Technologies dévoile des résultats en très nette amélioration
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:11

Portée par une accélération de ses ventes aux Etats-Unis et un bilan assaini, Mauna Kea Technologies semble avoir tourné la page de ses difficultés financières. L'année 2026 démarre sur les chapeaux de roue.

Mauna Kea Technologies revient de loin, et les chiffres publiés témoignent de son redressement. Après avoir validé son plan de sauvegarde, la société spécialisée dans l'imagerie moléculaire par endomicroscopie affiche un visage radicalement transformé, tant sur le plan opérationnel que bilanciel.

Un bilan nettoyé et une visibilité accrue

Le fait le plus marquant de l'exercice 2025 est le retour à un résultat net largement positif de 10,8 millions d'euros (contre une perte équivalente l'année précédente). Ce chiffre, bien que gonflé par un profit comptable non récurrent lié à l'abandon de créances, cache une réalité stratégique majeure : la dette financière a été divisée par plus de trois, tombant de 40 millions à 12 millions d'euros.

Grâce à une augmentation de capital réussie en novembre dernier, le groupe dispose d'une trésorerie de 5 millions d'euros, lui offrant une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2027. Un horizon qui pourrait s'étendre au-delà de 2028 si les porteurs de bons de souscription (BSA) poursuivent leurs conversions.

L'accélération commerciale se confirme en 2026

Si 2025 a été l'année de la restructuration ( 7% de croissance annuelle), 2026 s'annonce comme celle de la croissance. Au premier trimestre, traditionnellement le plus faible de l'année, les ventes de produits ont bondi de 68% pour atteindre 1,5 million d'euros. Cette dynamique a reposé sur deux piliers : le marché américain où les placements de systèmes Cellvizio ont bondi de 85% au premier trimestre 2026, notamment grâce au succès dans le diagnostic des kystes pancréatiques, et l'international avec l'application CellTolerance qui a connu une croissance à trois chiffres ( 326%), s'imposant comme le second moteur de revenus du groupe.

Vers l'équilibre opérationnel ?

Outre la croissance, Mauna Kea soigne sa rentabilité. La marge brute sous-jacente reste solide à 68%, et la gestion stricte des coûts a permis d'améliorer l'EBITDA ajusté d'un million d'euros en un an. En réduisant sa consommation de trésorerie opérationnelle, la société démontre sa capacité à transformer sa performance commerciale en flux financiers réels.

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MAUNA KEA
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1 commentaire

  • 20:30

    On est bon de manière microscopique et au-delà !

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